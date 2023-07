Visite dédiée aux enfants Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine, 17 septembre 2023, Asnières-sur-Seine.

Visite dédiée aux enfants Dimanche 17 septembre, 17h00 Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Dans la limite des places disponibles

Spécialement adaptée aux enfants, cette visite du cimentière des chiens d’Asnières-sur-Seine, bâti en 1899 et toujours en activité de nos jours, ce fera de façon ludique et simplifiée pour permettre aux enfants de tout comprendre. Ils déambuleront à travers les allées et les tombes d’animaux illustres comme Rintintin, d’animaux qui ont vaillamment combattu durant les guerres ou dans l’accomplissement de leurs devoirs ainsi que des animaux de compagnie qui ont été et sont toujours aimé de leurs propriétaires.

Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens 4 Pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 07 82 28 Embarquement au niveau de la Place Marguerite Durand, 4 pont de Clichy parking à proximité, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

