Croisière : le patrimoine fluvial Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine, 17 septembre 2023, Asnières-sur-Seine.

Croisière : le patrimoine fluvial Dimanche 17 septembre, 14h00 Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Sur inscription et dans la limite des places disponibles. Embarquement 13h30

Au fil de la Seine, venez découvrir de façon lente et agréable les rivages de cette dernière et ses paysages qui il fut un temps ont inspirés de grands noms de l’art tels que Vincent Van Gogh, Georges Seurat ou encore Paul Signac en partance du cimetière des chiens, premier cimetière en son genre bâti en 1899 et toujours en activité de nos jours que vous pourrez aussi découvrir avant ou après votre croisière.

Embarquement au niveau de la place Marguerite Durand, 4 pont de Clichy

Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens 4 Pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 07 82 28 [{« type »: « phone », « value »: « 01 41 11 14 21 »}] Embarquement au niveau de la Place Marguerite Durand, 4 pont de Clichy parking à proximité, places limitées

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:30:00+02:00

Mairie d’Asnières-sur-Seine