À la découverte des sculptures asniéroises Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine

Hauts-de-Seine À la découverte des sculptures asniéroises Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine, 16 septembre 2023, Asnières-sur-Seine. À la découverte des sculptures asniéroises 16 et 17 septembre Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens Dans la limite des places disponibles Au départ du cimetière des chiens, devant la statue Alter Ego de Kasper, venez-vous promener dans les rues d’Asnières à la rencontre de sculptures souvent croisées, mais peu regardées. Une invitation à lever les yeux pour admirer les trésors qui nous entourent ! Place Marguerite Durand – proche du Cimetière des Chiens 4 Pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Asnières-sur-Seine 92600 Hauts-de-Seine Île-de-France 01 71 07 82 28 Embarquement au niveau de la Place Marguerite Durand, 4 pont de Clichy parking à proximité, places limitées Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00 Mairie d’Asnières-sur-Seine Détails Catégories d’Évènement: Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Autres Lieu Place Marguerite Durand - proche du Cimetière des Chiens Adresse 4 Pont de Clichy 92600 Asnières-sur-Seine Ville Asnières-sur-Seine Departement Hauts-de-Seine Lieu Ville Place Marguerite Durand - proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine

Place Marguerite Durand - proche du Cimetière des Chiens Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/asnieres-sur-seine/