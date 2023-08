Pique-nique de rentrée Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse, 2 septembre 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Amenez votre pique-nique et venez nous rejoindre ! La ville de Sainte-Adresse organise un pique-nique pour la rentrée le samedi 2 septembre

Au programme:

– de 12h à 15h accueil en présence du groupe BTP

– de 15h à 18h animations (maquillage, boum et jeux en bois pour les enfants)

– de 18h à 21h30 apéro avec concert avec le groupe de musique Orion & DJ

Possibilité de restauration sur place.

Annulation de l’événement en cas de mauvais temps..

2023-09-02 12:00:00 fin : 2023-09-02 21:30:00. .

Place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Bring your picnic and join us! The town of Sainte-Adresse is organizing a back-to-school picnic on Saturday, September 2

On the program

– from 12pm to 3pm welcome by the BTP group

– 3pm to 6pm entertainment (face painting, boum and wooden games for children)

– 6 – 9:30 p.m. aperitif with concert by Orion & DJ

Catering available on site.

Event cancelled in case of bad weather.

¡Trae tu picnic y únete a nosotros! La ciudad de Sainte-Adresse organiza un picnic de vuelta al cole el sábado 2 de septiembre

En el programa

– de 12:00 a 15:00: bienvenida a cargo del grupo BTP

– de 15:00 a 18:00: animación (pintura de caras, baile y juegos de madera para los niños)

– de 18:00 a 21:30: aperitivo con concierto del grupo musical Orion & DJ

Catering disponible in situ.

El evento se cancelará en caso de mal tiempo.

Bringen Sie Ihr Picknick mit und schließen Sie sich uns an! Die Stadt Sainte-Adresse organisiert am Samstag, den 2. September, ein Picknick zum Schulbeginn

Auf dem Programm steht Folgendes:

– von 12 bis 15 Uhr Empfang in Anwesenheit der BTP-Gruppe

– 15.00 bis 18.00 Uhr Animationen (Schminken, Party und Holzspiele für Kinder)

– 18.00 bis 21.30 Uhr Aperitif mit Konzert der Musikgruppe Orion & DJ

Möglichkeit, vor Ort etwas zu essen.

Absage der Veranstaltung bei schlechtem Wetter.

Mise à jour le 2023-08-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche