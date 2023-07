La Base feat. Records or not Records Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse, 8 juillet 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Retour au Cap de la Hève sur ce lieu magnifique.

Après une très belle date le mois dernier en compagnie de Venus Club, on revient sur notre spot préféré, vue mer pour la suite en compagnie de Record or not Records pour faire la fête.

Prix libre et ouvert à tous, de 14h à 23h..

Place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Back to Cap de la Hève on this magnificent site.

After a great date last month with Venus Club, we’re back at our favorite spot, with a sea view, to party with Record or not Records.

Prices free and open to all, from 2pm to 11pm.

De vuelta al Cap de la Hève, un lugar magnífico.

Después de una gran cita el mes pasado con Venus Club, volvemos a nuestro lugar favorito, con vistas al mar, para salir de fiesta con Record o sin Records.

La entrada es gratuita y abierta a todos, de 14h a 23h.

Rückkehr zum Cap de la Hève an diesem wunderschönen Ort.

Nach einem sehr schönen Termin letzten Monat in Begleitung von Venus Club kehren wir zu unserem Lieblingsspot zurück, Meerblick für die Fortsetzung in Begleitung von Record or not Records, um zu feiern.

Preis frei und für alle offen, von 14 bis 23 Uhr.

Mise à jour le 2023-06-27 par Normandie Tourisme / Attitude Manche