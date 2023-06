Festival Apollo 2023 Place Maréchal Joffre Sainte-Adresse, 23 juin 2023, Sainte-Adresse.

Sainte-Adresse,Seine-Maritime

Votre festival local vue mer est de retour !

Avec la volonté de continuer à proposer cette fête restée intact, l’association Helios, et la ville de Sainte-Adresse vous convient pour la 5ème édition d’Apollo Festival, au Bout du Monde.

Au programme :

– Musique live & DJ sets,

– Arts graphiques & numériques,

– Activités & bien-être

Restauration et bar sur place.

Festival les 23 et 24 juin 2023..

Vendredi 2023-06-23

Place Maréchal Joffre

Sainte-Adresse 76310 Seine-Maritime Normandie



Your local sea view festival is back!

The Helios association and the town of Sainte-Adresse invite you to the 5th edition of the Apollo Festival, at Le Bout du Monde.

On the program:

– Live music & DJ sets,

– Graphic & digital arts,

– Activities & well-being

Catering and bar on site.

Festival on June 23 and 24, 2023.

Vuelve la fiesta local con vistas al mar

La asociación Helios y la ciudad de Sainte-Adresse le invitan a la 5ª edición del Festival Apollo, en Le Bout du Monde.

En el programa:

– Música en directo y sesiones de DJ,

– Artes gráficas y digitales,

– Actividades y bienestar

Catering y bar in situ.

Festival los días 23 y 24 de junio de 2023.

Ihr lokales Festival mit Meerblick ist wieder da!

Mit dem Ziel, dieses intakt gebliebene Fest weiterhin anzubieten, laden Sie der Verein Helios und die Stadt Sainte-Adresse zur fünften Ausgabe des Apollo Festivals am Bout du Monde ein.

Auf dem Programm stehen:

– Live-Musik & DJ-Sets,

– Grafische & digitale Künste,

– Aktivitäten & Wellness

Gastronomie und Bar vor Ort.

Festival am 23. und 24. Juni 2023.

