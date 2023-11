Le Noël de Cap Trouville Place maréchal de Lattre de Tassigny Trouville-sur-Mer, 23 décembre 2023, Trouville-sur-Mer.

Trouville-sur-Mer,Calvados

L’association des commerçants vous donne rendez-vous le samedi 23 décembre pour le Noël de Cap Trouville !

Au programme : stands de chocolats chauds et autres friandises, décoration du sapin réservé aux enfants qui amèneront leurs propres décorations, mise en place du selfie box et le concours du pull le plus moche des commerçants Cap Trouville.

Ambiance musicale de 14 h à 17 h assurée par Radio Troutrou. Crieur à la disposition des commerçants pour promotions ou publicités décalées.

17 h – Ambiance musicale avec le DJ Julien Créance.

Animations gratuites, ouvert à tous..

2023-12-23 14:00:00 fin : 2023-12-23 21:00:00. .

Place maréchal de Lattre de Tassigny

Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie



The shopkeepers’ association invites you to Cap Trouville’s Christmas on Saturday December 23!

On the program: stalls selling hot chocolates and other treats, Christmas tree decorations reserved for children who bring their own decorations, a selfie box and the ugliest Cap Trouville sweater competition.

Musical entertainment from 2 p.m. to 5 p.m. provided by Radio Troutrou. Town crier available to merchants for promotions or offbeat advertising.

5 p.m. – Musical entertainment with DJ Julien Créance.

Free entertainment, open to all.

La asociación de comerciantes le espera el sábado 23 de diciembre para celebrar la Navidad en Cap Trouville

En el programa: puestos de venta de chocolates calientes y otras golosinas, decoración del árbol de Navidad reservada a los niños, que podrán traer sus propios adornos, un selfie box y un concurso para encontrar el jersey más feo de los comercios de Cap Trouville.

Animación musical de 14:00 a 17:00 a cargo de Radio Troutrou. Pregonero a disposición de los comerciantes para promociones o publicidad inusual.

17.00 h – Animación musical con DJ Julien Créance.

Animación gratuita y abierta a todos.

Der Händlerverband lädt Sie am Samstag, den 23. Dezember, zum Weihnachtsfest von Cap Trouville ein!

Auf dem Programm stehen Stände mit heißer Schokolade und anderen Leckereien, das Schmücken des Baumes, das Kindern vorbehalten ist, die ihre eigenen Dekorationen mitbringen, das Aufstellen der Selfie-Box und der Wettbewerb um den hässlichsten Pullover der Cap Trouville-Händler.

Musikalische Unterhaltung von 14.00 bis 17.00 Uhr durch Radio Troutrou. Ausrufer, der den Händlern für Promotionen oder versetzte Werbung zur Verfügung steht.

17 Uhr – Musikalische Unterhaltung mit DJ Julien Créance.

Kostenlose Unterhaltung, offen für alle.

Mise à jour le 2023-11-16 par Calvados Attractivité