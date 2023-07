Week-ends Gaillards : Dimanche détox avec Luna Nova Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde

Corrèze Week-ends Gaillards : Dimanche détox avec Luna Nova Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde, 30 juillet 2023, Brive-la-Gaillarde. Brive-la-Gaillarde,Corrèze Avec Luna Nova. Soul folk blues. De 11h à 13h..

2023-07-30 fin : 2023-07-30 13:00:00. .

Place Maréchal de Lattre de Tassigny

Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



Guitare électrique et accordéon. Con Luna Nova. Soul folk blues. De 11 a 13 h. Mit Luna Nova. Soul Folk Blues. Von 11:00 bis 13:00 Uhr. Mise à jour le 2023-06-30 par Brive Tourisme Détails Catégories d’Évènement: Brive-la-Gaillarde, Corrèze Autres Lieu Place Maréchal de Lattre de Tassigny Adresse Place Maréchal de Lattre de Tassigny Ville Brive-la-Gaillarde Departement Corrèze Lieu Ville Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde

Place Maréchal de Lattre de Tassigny Brive-la-Gaillarde Corrèze https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/brive-la-gaillarde/