Concert de l’harmonie d’Eguisheim Place Marché aux Saules, 24 juin 2023, Eguisheim.

Eguisheim,Haut-Rhin

A l’occasion de la Nuit Romantique, cet ensemble de musiciens animera votre soirée avec un répertoire composé d’œuvres variées et festives..

2023-06-24 à ; fin : 2023-06-24 22:00:00. EUR.

Place Marché aux Saules

Eguisheim 68420 Haut-Rhin Grand Est



On the occasion of the Romantic Night, this ensemble of musicians will enliven your evening with a repertoire composed of varied and festive works.

Con motivo de la Noche Romántica, este conjunto de músicos amenizará su velada con un repertorio de obras variadas y festivas.

Anlässlich der Romantischen Nacht wird dieses Musiker-Ensemble Ihren Abend mit einem Repertoire aus verschiedenen festlichen Werken gestalten.

Mise à jour le 2023-05-23 par Office de tourisme d’Eguisheim – Rouffach