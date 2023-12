« QUICHOTTE » Théâtre avec la Compagnie Sept Epées Place Marcellin Renault Bourgueil Catégories d’Évènement: Bourgueil

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-15 20:30:00

Tout est là, l’histoire se crée sous nos yeux, pour raconter les aventures du mythique chevalier à la triste figure, résolu à redresser les torts et redorer le blason de la chevalerie errante, accompagné de son fidèle écuyer Sancho. EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

