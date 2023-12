Festival Au Fil du Jazz, Les épines de Mymi Rose Place Marcellin Renault Bourgueil, 17 février 2024, Bourgueil.

Bourgueil Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 20:30:00

fin : 2024-02-17

Laissez-vous piquer par Mymi Rose ! De la gouaille et des rythmes festifs, un mélange de styles dérivant du Jazz, au Jamming Swing. Mymi Rose (enfant de bohème) vous plonge dans son univers de vendeuse de roses. Un personnage surprenant plein de fantaisie, à découvrir sur scène..

Laissez-vous piquer par Mymi Rose ! De la gouaille et des rythmes festifs, un mélange de styles dérivant du Jazz, au Jamming Swing. Mymi Rose (enfant de bohème) vous plonge dans son univers de vendeuse de roses. Un personnage surprenant plein de fantaisie, à découvrir sur scène.

Laissez-vous piquer par Mymi Rose !

De la gouaille et des rythmes festifs, un mélange de styles dérivant du Jazz, au Jamming Swing.

Mymi Rose (enfant de bohème) vous plonge dans son univers de vendeuse de roses.

Un personnage surprenant plein de fantaisie, à découvrir sur scène.

Avec son groupe elle vous offre une chanson française pure et énergique, sa voix cassée sensuelle et puissante, tantôt doucereuse, tantôt provocatrice et rebelle, vous pique droit au cœur.

Sur des airs teintés de Jazz manouche, un zeste de tango, de valses gitanes ou de musique de l’est, une envolée de notes fusionne au son de ces saltimbanques peu communs.

EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-12 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE