Début : 2024-01-19 20:30:00

L’Orchestre symphonique Région Centre-Val de Loire/Tours obtient depuis plusieurs années une reconnaissance internationale, tant pour ses activités symphoniques que lyriques. Il est aussi reconnu comme l’une des meilleures formations orchestrales françaises, étant donné la qualité de ses musiciens, l’originalité et la diversité de ses programmations. Concerts en Région

Mozart l’indomptable

Plaisanterie musicale

Concerto pour basson en si bémol majeur

Symphonie N°40 en sol mineur EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

