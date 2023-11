37 Heures – Écrit et interprété par Elsa Adroguer Place Marcellin Renault Bourgueil, 1 décembre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

37 heures n’est pas un témoignage. C’est un « conte de faits » dont la matière première est la réalité. Une version recomposée d’une aventure qui a existé. Un spectacle qui transfigure et joue avec le réel pour le démystifier..

2023-12-01 fin : 2023-12-01 22:00:00. 10 EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



37 heures is not a testimonial. It’s a « factual tale » whose raw material is reality. A recomposed version of an adventure that really happened. A show that transfigures and plays with reality to demystify it.

37 heures no es un testimonio. Es un « relato factual » cuya materia prima es la realidad. Una versión recompuesta de una aventura que sucedió realmente. Un espectáculo que transforma y juega con la realidad para desmitificarla.

37 Stunden ist keine Zeugenaussage. Es ist eine « Tatsachengeschichte », deren Grundstoff die Realität ist. Eine neu zusammengesetzte Version eines Abenteuers, das es wirklich gegeben hat. Eine Aufführung, die die Realität verklärt und mit ihr spielt, um sie zu entmystifizieren.

