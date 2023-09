Les vendanges théatrales : Service compris Place Marcellin Renault Bourgueil, 22 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Service Compris naît en 2011 à l’initiative de Marie-Mathilde Amblat et Antoine Miglioretti, comédiens de la Ligue d’Improvisation de Touraine. Ils rassemblent une équipe aguerrie d’improvisateurs et créent cette formule d’Improvisation à la carte..

2023-10-22 fin : 2023-10-22 20:00:00. EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Service Compris was created in 2011 by Marie-Mathilde Amblat and Antoine Miglioretti, actors from the Ligue d?Improvisation de Touraine. They put together a seasoned team of improvisers and created this à la carte Improvisation formula.

Service Compris fue creado en 2011 por Marie-Mathilde Amblat y Antoine Miglioretti, actores de la Liga de Improvisación de Touraine. Reunieron a un experimentado equipo de improvisadores para crear esta fórmula de improvisación a la carta.

Service Compris wurde 2011 auf Initiative von Marie-Mathilde Amblat und Antoine Miglioretti, Schauspielern der Improvisationsliga von Touraine, ins Leben gerufen. Sie stellten ein erfahrenes Team von Improvisationskünstlern zusammen und kreierten die Formel Improvisation à la carte.

