Comédie de Gilbert Keraudy – Durée 2h.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 19:30:00. EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Comedy by Gilbert Keraudy – Duration 2h Amour sans assurance – Les C?Patristes, Saint Patrice

Comedia de Gilbert Keraudy – Duración 2h Liebe ohne Versicherung – Les C?Patristes, Saint Patrice

