Les vendanges théatrales : Soirée d’ouverture + Bacchanales suspects Place Marcellin Renault Bourgueil, 13 octobre 2023, Bourgueil.

Bourgueil,Indre-et-Loire

Soirée d’ouverture

du 2nd festival des vendanges théâtrales concoctée par les troupes et la compagnie Service compris lors de stages de préparation et du festival..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 23:00:00. EUR.

Place Marcellin Renault

Bourgueil 37140 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Opening evening

of the 2nd festival des vendanges théâtrales concocted by the troupes and the company Service included during preparation and festival workshops.

Noche inaugural

del 2º festival des vendanges théâtrales, organizado por las compañías y la empresa Service, incluso durante los cursos preparatorios y el festival.

Eröffnungsabend

des 2. Festivals der theatralen Weinlese, zusammengestellt von den Truppen und der Kompanie Service, die in den Vorbereitungskursen und während des Festivals eingeschlossen waren.

Mise à jour le 2023-09-25 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE