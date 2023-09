Cie CA VA ALLER : BONNES NOUVELLES Place Marcel Ragot Franqueville-Saint-Pierre, 6 septembre 2023, Franqueville-Saint-Pierre.

Cie CA VA ALLER : BONNES NOUVELLES Mercredi 6 septembre, 19h00 Place Marcel Ragot Gratuit / Entrée libre

Une famille d’artistes : la famille Banzoni. Une chanteuse, un accordéoniste et un clown. Nomades, ils voyagent dans le monde entier. Leur métier : rapporter les bonnes nouvelles du monde aux habitants des villes ou villages qui se trouvent sur leur chemin et chez qui ils viennent poser leurs valises et leur caravane le temps de quelque jours…

Ce sont des artistes qui à travers leur musique, chansons ou poèmes, aiment donner du baume au cœur aux badauds dans leur quotidien, en leur racontant des histoires vraies qui se passent non loin de chez eux, des histoires toujours joyeuses et pleines d’espoir.

Ils sont là pour récolter des petits faits divers, des anecdotes rigolotes comme de grandes nouvelles…. Mais voilà, depuis des années, les spectateurs ne viennent plus car les nouvelles sont trop mauvaises, et puis aujourd’hui, un petit colibri a eu l’idée de changer les choses, à son échelle…. Et TOUT va pouvoir changer !

Durée: 45mn – Tout Public

avec : Amélie AFFAGARD, Kathy MORVAN et Gabriel LEVASSEUR

NB : en cas de pluie, le spectacle aura lieu sous le préau de l’école Louis Lemonnier (place Ragot).

Ce spectacle est proposé par la Métropole Rouen Normandie dans le cadre de Jours de Fête. Retrouvez toute la programmation du festival ici.

Place Marcel Ragot Place Marcel Ragot, 76520, Franqueville-Saint-Pierre Franqueville-Saint-Pierre 76520 Seine-Maritime Normandie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-06T19:00:00+02:00 – 2023-09-06T19:45:00+02:00

