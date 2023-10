Cirque Place Marcel Paul Terrasson-Lavilledieu, 21 octobre 2023, Terrasson-Lavilledieu.

Terrasson-Lavilledieu,Dordogne

Cirque sur la place Marcel Paul 18h le samedi et 16h le dimanche.

2023-10-21 fin : 2023-10-22 . .

Place Marcel Paul

Terrasson-Lavilledieu 24120 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Circus on Place Marcel Paul 6 p.m. Saturday and 4 p.m. Sunday

Circo en la plaza Marcel Paul 18.00 h el sábado y 16.00 h el domingo

Zirkus auf dem Marcel-Paul-Platz 18 Uhr am Samstag und 16 Uhr am Sonntag

Mise à jour le 2023-10-17 par Vézère Périgord Noir