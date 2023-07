Marché du kiosque Place Marcel Hardy Avesnelles, 1 avril 2023, Avesnelles.

Avesnelles,Nord

Marché de producteurs locaux et d’artisanat.

2023-04-01 16:00:00 fin : 2023-03-31 19:00:00. .

Place Marcel Hardy

Avesnelles 59440 Nord Hauts-de-France



Market of local producers and crafts

Mercado de productores y artesanos locales

Markt mit lokalen Erzeugern und Kunsthandwerk

Mise à jour le 2022-08-16 par Office de Tourisme de l’Avesnois