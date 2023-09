Exposition des Artistes de Brugh’Art Place Marcel Guillaumin Le Vernet, 7 octobre 2023, Le Vernet.

Le Vernet,Allier

L’association Brugh’Art réunit des femmes passionnées de peinture. Certaines d’entre elles exposent leurs œuvres aux thèmes variés. Paysages, animaux, portraits, style classique, contemporain ou abstrait, partagez avec elles leur sensibilité artistique..

2023-10-07 10:00:00 fin : 2023-10-08 19:00:00. .

Place Marcel Guillaumin Salle Robert Devaux

Le Vernet 03200 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



The Brugh’Art association brings together women with a passion for painting. Some of them exhibit their work on a variety of themes. Landscapes, animals, portraits, classical, contemporary or abstract, share their artistic sensibility with them.

La asociación Brugh’Art reúne a mujeres apasionadas por la pintura. Algunas de ellas exponen sus obras sobre temas variados. Paisajes, animales, retratos, clásicos, contemporáneos o abstractos, comparten con ellas su sensibilidad artística.

Der Verein Brugh’Art vereint Frauen, die sich für die Malerei begeistern. Einige von ihnen stellen ihre Werke zu verschiedenen Themen aus. Landschaften, Tiere, Porträts, klassischer, zeitgenössischer oder abstrakter Stil – teilen Sie mit ihnen ihre künstlerische Sensibilität.

Mise à jour le 2023-09-23 par Vichy Destinations