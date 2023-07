Pique-nique communal Place Marcel Duchant Saint-Avit-Saint-Nazaire, 13 juillet 2023, Saint-Avit-Saint-Nazaire.

Saint-Avit-Saint-Nazaire,Gironde

Pique-nique communal à partir de 19h30.

Apéritif et dessert offerts.

Apporter votre panier repas et vos couverts.

Animation musicale : Les Z’IGOLOS..

2023-07-13

Place Marcel Duchant

Saint-Avit-Saint-Nazaire 33220 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Communal picnic from 7.30pm.

Complimentary aperitif and dessert.

Bring your own picnic basket and cutlery.

Musical entertainment: Les Z’IGOLOS.

Picnic comunitario a partir de las 19.30 h.

Aperitivo y postre gratuitos.

Traiga su propia comida y cubiertos.

Animación musical: Les Z’IGOLOS.

Picknick der Gemeinde ab 19:30 Uhr.

Aperitif und Dessert werden angeboten.

Bringen Sie Ihren Essenskorb und Ihr Besteck mit.

Musikalische Unterhaltung: Les Z’IGOLOS.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT du Pays Foyen