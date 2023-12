Christmas Party au restaurant Le Progrès Eygalières Place Marcel Bonnein Eygalières, 22 décembre 2023, Eygalières.

Eygalières Bouches-du-Rhône

Joignez-vous à la magie de Noël le 22 décembre à partir de 19h30 au Restaurant Le Progrès à Eygalières !.

Préparez-vous pour une soirée inoubliable « Christmas Party » avec DJ Cedric BUCHE qui mettra l’ambiance, autour de délicieuses planches de dégustation dans une atmosphère festive de fin d’année !

Accessoires Noël obligatoires, alors sortez vos plus beaux bonnets, écharpes et guirlandes et venez faire la fête avec nous !



Réservations au 04 90 95 91 16

Place Marcel Bonnein Restaurant Le Progrès

Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



