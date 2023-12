CINEVILLAGE MARAUSSAN: LA SYNDICALISTE Place Marcel Barrère Maraussan, 14 juin 2024 07:00, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Un matin, Maureen Kearney est violemment agressée chez elle. Elle travaillait sur un dossier sensible dans le secteur nucléaire français et subissait de violentes pressions politiques. Les enquêteurs ne retrouvent aucune trace des agresseurs… Est-elle victime ou coupable de dénonciation mensongère ?

Un thriller haletant sur un scandale d’état..

2024-06-14 fin : 2024-06-14 . EUR.

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



One morning, Maureen Kearney was violently attacked in her home. She was working on a sensitive case in the French nuclear sector, and was under violent political pressure. The investigators find no trace of the assailants? Is she a victim or guilty of false denunciation?

A breathtaking thriller about a state scandal.

Una mañana, Maureen Kearney fue violentamente atacada en su casa. Trabajaba en un caso delicado en el sector nuclear francés y estaba sometida a violentas presiones políticas. ¿Los investigadores no encuentran rastro de los agresores? ¿Es una víctima o culpable de denuncia falsa?

Un thriller apasionante sobre un escándalo de Estado.

Eines Morgens wird Maureen Kearney in ihrer Wohnung brutal überfallen. Sie arbeitete an einem heiklen Fall in der französischen Atomindustrie und stand unter heftigem politischen Druck. Die Ermittler finden keine Spur von den Angreifern? Ist sie ein Opfer oder einer falschen Anzeige schuldig?

Ein atemberaubender Thriller über einen Staatsskandal.

