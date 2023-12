CINEVILLAGE MARAUSSAN: AS BESTAS Place Marcel Barrère Maraussan, 17 mai 2024 07:00, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Antoine et Olga, un couple de Français, sont installés depuis longtemps dans un petit village de Galice. Ils ont une ferme et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter le repeuplement. Tout devrait être idyllique mais un grave conflit avec leurs voisins fait monter la tension jusqu’à l’irréparable….

2024-05-17 fin : 2024-05-17 . EUR.

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Antoine and Olga, a French couple, have been living in a small village in Galicia for a long time. They have a farm and are restoring abandoned houses to facilitate repopulation. Everything should be idyllic, but a serious conflict with their neighbors raises the tension to the point of irreparability?

Antoine y Olga, una pareja de franceses, viven desde hace tiempo en un pequeño pueblo de Galicia. Tienen una granja y están restaurando casas abandonadas para facilitar la repoblación. Todo debería ser idílico, pero un grave conflicto con sus vecinos hace que la tensión aumente hasta lo irreparable..

Antoine und Olga, ein französisches Ehepaar, haben sich seit langem in einem kleinen Dorf in Galizien niedergelassen. Sie betreiben einen Bauernhof und renovieren verlassene Häuser, um die Wiederbevölkerung zu fördern. Alles sollte idyllisch sein, doch ein schwerer Konflikt mit ihren Nachbarn lässt die Spannungen bis zur Unkenntlichkeit ansteigen

Mise à jour le 2023-12-06 par OT LA DOMITIENNE