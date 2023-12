CINEVILLAGE MARAUSSAN: LE PETIT NICOLAS Place Marcel Barrère Maraussan, 10 avril 2024 07:00, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Penchés sur une large feuille blanche quelque part entre Montmartre et Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé et René Goscinny donnent vie à un petit garçon rieur et malicieux, le Petit Nicolas..

2024-04-10

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Bending over a large white sheet of paper somewhere between Montmartre and Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé and René Goscinny give life to a laughing and mischievous little boy, Petit Nicolas.

Inclinados sobre una gran hoja de papel en blanco, en algún lugar entre Montmartre y Saint-Germain-des-Prés, Jean-Jacques Sempé y René Goscinny dan vida a un niño risueño y travieso, Petit Nicolas.

Über ein großes weißes Blatt Papier gebeugt, irgendwo zwischen Montmartre und Saint-Germain-des-Prés, erwecken Jean-Jacques Sempé und René Goscinny einen lachenden und schelmischen kleinen Jungen zum Leben, den Kleinen Nikolaus.

