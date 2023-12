CINEVILLAGE MARAUSSAN: L’INNOCENT Place Marcel Barrère Maraussan, 15 mars 2024 07:00, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Quand Abel apprend que sa mère Sylvie, la soixantaine, est sur le point de se marier avec un homme en prison, il panique. Épaulé par Clémence, sa meilleure amie, il va tout faire pour essayer de la protéger. Mais la rencontre avec Michel, son nouveau beau-père, pourrait bien offrir à Abel de nouvelles perspectives….

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



When Abel learns that his mother Sylvie, in her sixties, is about to get married to a man in prison, he panics. Supported by Clémence, his best friend, he does everything he can to protect her. But the meeting with Michel, his new stepfather, could well offer Abel new perspectives..

Cuando Abel se entera de que su madre Sylvie, de más de sesenta años, está a punto de casarse con un hombre que está en la cárcel, entra en pánico. Apoyado por Clémence, su mejor amiga, hará todo lo posible para intentar protegerla. Pero un encuentro con Michel, su nuevo padrastro, podría ofrecer a Abel nuevas perspectivas?

Als Abel erfährt, dass seine Mutter Sylvie, eine 60-jährige Frau, einen Mann im Gefängnis heiraten will, gerät er in Panik. Unterstützt von seiner besten Freundin Clémence versucht er alles, um sie zu schützen. Doch die Begegnung mit Michel, seinem neuen Stiefvater, könnte Abel neue Perspektiven eröffnen..

