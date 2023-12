CINEVILLAGE MARAUSSAN : LA BALEINE ET L’ESCARGOTE Place Marcel Barrère Maraussan, 21 février 2024 07:00, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Une petite escargote de mer s’ennuie sur le rocher d’un vieux port et rêve de parcourir le monde. Un jour, une grande baleine à bosse lui propose de l’emmener en voyage à travers les océans du globe.

Cette amitié insolite nous plonge dans une odyssée fabuleuse au cœur de la nature, de l’infiniment petit à l’infiniment grand..

Place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



A little sea snail is bored on the rock of an old port and dreams of traveling the world. One day, a large humpback whale offers to take him on a voyage across the world?s oceans.

This unusual friendship takes us on a fabulous odyssey into the heart of nature, from the infinitely small to the infinitely large.

Un pequeño caracol de mar se aburre en la roca de un viejo puerto y sueña con viajar por el mundo. Un día, una gran ballena jorobada se ofrece a llevarlo en un viaje a través de los océanos del mundo.

Esta insólita amistad nos lleva en una fabulosa odisea al corazón de la naturaleza, de lo infinitamente pequeño a lo infinitamente grande.

Eine kleine Meeresschnecke sitzt gelangweilt auf einem Felsen in einem alten Hafen und träumt davon, die Welt zu bereisen. Eines Tages bietet ihr ein großer Buckelwal an, sie auf eine Reise durch die Weltmeere mitzunehmen.

Diese ungewöhnliche Freundschaft führt uns auf eine märchenhafte Odyssee durch die Natur, vom Kleinsten bis zum Größten.

