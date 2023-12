RÉVEILLON OCCITAN place Marcel Barrère Maraussan, 3 décembre 2023, Maraussan.

Maraussan,Hérault

Menu de fête traiteur chef gourmet

Apéritif occitan + mise en bouche + entrée + plat + fromage + dessert + café + trou occitan + vins et boissons + soupe à l’oignon

DJ musique généraliste + surprises de fête

Organisation Association Calandreta Collègi

(tous les bénéfices de la soirée reversés à l’association école Calandreta).

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

place Marcel Barrère

Maraussan 34370 Hérault Occitanie



Festive menu catered by gourmet chef

Occitan aperitif + appetizer + starter + main course + cheese + dessert + coffee + Occitan hole + wines and beverages + onion soup

DJ general music + festive surprises

Organized by Association Calandreta Collègi

(all evening proceeds donated to the Calandreta school association)

Menú festivo servido por un chef gastrónomo

Aperitivo occitano + entrante + plato principal + queso + postre + café + agujero occitano + vinos y bebidas + sopa de cebolla

DJ música general + fiesta sorpresas

Organizado por la Asociación Calandreta Collègi

(todos los beneficios de la velada donados a la asociación Calandreta Collègi)

Festmenü Traiteur chef gourmet

Okzitanischer Aperitif + Appetizer + Vorspeise + Hauptgericht + Käse + Dessert + Kaffee + Okzitanisches Loch + Weine und Getränke + Zwiebelsuppe

DJ allgemeine Musik + Partyüberraschungen

Organisation Verein Calandreta Collègi

(alle Einnahmen des Abends gehen an den Verein Calandreta-Schule)

