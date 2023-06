Suzie and the mad men Place Marcel Achard Paris, 21 août 2023, Paris.

Suzie and the Mad Men, est un groupe Jazz-Pop-Swing, qui brasse un large répertoire allant de Jonny Cash, à Luis Mariano, d’Elvis, à Adriano Celentano et Paolo Conte, passant par Bob Marley, George Michael, Stevie Wonder, Lou Reed, les Red Hot Chili Pepper, Michael Jackson, les Radio Head, Pink Martini, Madonna et plein d’autres.La chanteuse Italo-américaine et ses deux Mad Men à la guitare Swing, voyagent entre les standards Américains de la belle époque de Frank Sinatra et de son ami Dean martin, en passant par le Rock Italien et Américain des années 60, par la pop des année 80, jusqu’aux hits de nos jours. Ils interprètent et remémorent toutes ces époques dans un esprit festif et dansant

2023-08-21T17:00:00+02:00 – 2023-08-21T18:00:00+02:00

