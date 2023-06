La truite de Schubert en femme majeure Place Marcel Achard Paris, 18 août 2023, Paris.

Bidon est une femme sensible, lyrique et burlesque à la fois. Loin des standards de la féminité,

elle souhaite séduire malgré tout et nombreux sont ceux qui succombent à son interprétation

langoureuse de « La truite » de Schubert. Elle enfile ses écailles, elle brille et frétille de tout son

être mais quand le masque tombe, c’est le pêcheur qui frémit.

Elle nous parle de ses expériences passées présentes et future : la truite détruite, comment se

retruite-t-elle ? Car la truite, c’est elle

auteur: Ophélie Lavoisier

mise en scene : Facundo Diab

distribution Ophélie Lavoisier

Cie la même balle

Place Marcel Achard Place Marcel Achard 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Île-de-France https://www.piecesaemporter.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-18T17:30:00+02:00 – 2023-08-18T18:00:00+02:00

©swangautier