Arpenteuses Place Marcel Achard Paris, 7 août 2023, Paris.

Arpenteuses Lundi 7 août, 17h30 Place Marcel Achard

C’est un projet chorégraphique, un tissage scénographique qui développe à partir de la relation du corps et de l’objet quotidien – la chaise, une écriture en mouvement, un lieu d’exploration, de métamorphose et de dialogue.

C’est une installation éphémère dans un pliage, dépliage permanent. Elle convoque trois présences s’inventant architectes d’un espace qui se recompose sans cesse.

auteur: Satchie Noro

mise en scène : Satchie Noro

distribution : Conception : Satchie Noro

Interprétation : Natacha Kierbel, Fleuriane Cornet et Laura Muller

Conception agrès chaises : Silvain Ohl et Georges Matichard

Musique : Carlos Canales

Régie : Thierry Arlot

Coproductions : CCN de Nantes /Le Fourneau – Centre national des arts de la rue en Bretagne / Le Théâtre Louis Aragon, Scène conventionnée pour la danse de Tremblay-en-France, dans le cadre de « Territoire(s) de la Danse » 2017, avec le soutien du Département de la Seine-Saint-Denis / Avec le soutien la Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île-de- France –Ministère de la culture et de la communication / Avec le soutien d’Arcadi Île-de-France

Place Marcel Achard Place Marcel Achard 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Combat Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-07T17:30:00+02:00 – 2023-08-07T18:00:00+02:00

©cie furinkai