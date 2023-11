CONCERT CLASSIQUE Place Marcadieu Valcabrère, 30 novembre 2023, Valcabrère.

Valcabrère,Haute-Garonne

Doriane Galbe Violoniste soliste à l’orchestre national de Paris et Emmanuel Petit violoncelliste à l’orchestre national de France proposent un répertoire classique : Bach, Vivaldi, Ravel….

2023-11-30 fin : 2023-11-30 . .

Place Marcadieu

Valcabrère 31510 Haute-Garonne Occitanie



Doriane Galbe, violin soloist with the Orchestre National de Paris, and Emmanuel Petit, cellist with the Orchestre National de France, offer a classical repertoire featuring Bach, Vivaldi and Ravel…

Doriane Galbe, violinista solista de la Orquesta Nacional de París, y Emmanuel Petit, violonchelista de la Orquesta Nacional de Francia, interpretan un repertorio clásico que incluye a Bach, Vivaldi y Ravel…

Doriane Galbe Soloviolinistin im Nationalorchester von Paris und Emmanuel Petit Cellist im Nationalorchester von Frankreich bieten ein klassisches Repertoire: Bach, Vivaldi, Ravel…

Mise à jour le 2023-11-08 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE