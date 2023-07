Apéritif d’accueil place Marcadieu Lembeye, 24 juillet 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

L’équipe du Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran vous accueille au bureau d’information touristique pour vous souhaiter la bienvenue sur le territoire.

Lors de ce moment convivial, elle vous présentera ses richesses touristiques (patrimoine, gastronomie, vignobles, loisirs…), ainsi que les animations et les balades commentées de la semaine.

Enfin, elle vous invite à un apéritif avec des produits locaux.

Ouvert à tous. Maintien de l’apéritif d’accueil à l’abri, en cas de pluie..

2023-07-24 fin : 2023-07-24 12:30:00. EUR.

place Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



The Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran team welcomes you to the tourist information office.

During this friendly event, they’ll introduce you to the region’s tourist attractions (heritage, gastronomy, vineyards, leisure activities, etc.), as well as the week’s events and guided tours.

Finally, we invite you to join us for an aperitif featuring local products.

Open to all. In case of rain, the welcome aperitif will be held under cover.

El equipo de la Oficina de Turismo de Coteaux Béarn Madiran le da la bienvenida.

Durante este agradable encuentro, le presentarán la riqueza turística de la región (patrimonio, gastronomía, viñedos, actividades de ocio, etc.), así como los actos y paseos guiados de la semana.

Por último, le invitamos a un aperitivo con productos locales.

Abierto a todos. El aperitivo de bienvenida se celebrará a cubierto en caso de lluvia.

Das Team des Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran empfängt Sie im Büro der Touristeninformation und heißt Sie in der Region herzlich willkommen.

Während dieses geselligen Moments wird es Ihnen die touristischen Reichtümer (Kulturerbe, Gastronomie, Weinberge, Freizeitaktivitäten…) sowie die Veranstaltungen und kommentierten Spaziergänge der Woche vorstellen.

Schließlich lädt sie Sie zu einem Aperitif mit lokalen Produkten ein.

Für alle offen. Bei Regen findet der Aperitif im Freien statt.

Mise à jour le 2023-06-16 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN