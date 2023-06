Journées des familles Place Marcadieu Lembeye, 10 juin 2023, Lembeye.

Lembeye,Pyrénées-Atlantiques

10h : L’association Diapason s’associe au Parcours du Cœur pour proposer, une journée de jeux en famille. Rendez-vous sur la place Marcadieu à Lembeye, au programme : Vélo smoothie, Marche/Course, Village santé, Jeux de plateau, de lancer, d’adresse….

2023-06-10 à ; fin : 2023-06-10 . EUR.

Place Marcadieu

Lembeye 64350 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



10am: The Diapason association joins forces with the Parcours du C?ur to offer a day of family games. Meet up at Place Marcadieu, Lembeye, and enjoy a smoothie bike ride, walk/run, health village, board games, throwing games, games of skill…

10.00 h: La asociación Diapason se une al Parcours du Cœur para ofrecer una jornada de juegos en familia. Reúnanse en la plaza Marcadieu de Lembeye para dar un paseo en bicicleta batida, caminar/carrera, aldea de la salud, juegos de mesa, juegos de lanzamiento, juegos de habilidad, etc.

10 Uhr: Der Verein Diapason bietet in Zusammenarbeit mit dem Parcours du C?ur einen Tag voller Spiele für die ganze Familie an. Treffpunkt: Place Marcadieu in Lembeye, Programm: Smoothie-Fahrrad, Wandern/Laufen, Gesundheitsdorf, Brettspiele, Wurfspiele, Geschicklichkeitsspiele…

Mise à jour le 2023-05-24 par OT COTEAUX BEARN MADIRAN