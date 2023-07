Jeu d’enquête théâtralisé Place Marc Prefeil Vitrac, 24 septembre 2023, Vitrac.

Vitrac,Dordogne

Pour le meilleur et surtout pour le pire !

Venez jouer à notre nouveau jeu d’enquête théâtralisé.

Somewhere in Time vous propose, pour cette enquête inédite, de participer au mariage de Baptiste et de Clémence. Ce jour, censé être heureux, ne se déroule pas comme prévu et tout va de travers…

Entrez dans l’aventure et aidez les familles des mariés à sauver cette célébration. Sur place, menez l’enquête et interagissez avec les douze acteurs présents. Venez vivre cette grande fresque théâtrale pleine d’humour, de suspens et de tendresse !

Pour l’occasion, le village de Vitrac et ses commerces vous ouvrent leurs portes pour 2h30 de jeux.

Ne manquez pas le rendez vous !

Déconseillé aux enfants de moins de 8 ans..

2023-09-24 fin : 2023-09-24 16:30:00. EUR.

Place Marc Prefeil

Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



For better or worse!

Come and play our new theatrical investigation game.

Somewhere in Time invites you to take part in Baptiste and Clémence’s wedding. This day, which is supposed to be a happy one, is not going according to plan, and everything is going wrong?

Join in the adventure and help the families of the bride and groom to save this celebration. On the spot, lead the investigation and interact with the twelve actors present. Come and experience this theatrical fresco full of humor, suspense and tenderness!

For the occasion, the village of Vitrac and its shops open their doors to you for 2h30 of games.

Don’t miss it!

Not recommended for children under 8.

¡Para bien o para mal!

Ven a jugar a nuestro nuevo juego de investigación teatral.

En esta nueva investigación, Somewhere in Time le invita a participar en la boda de Baptiste y Clémence. Este día, que se supone que va a ser feliz, no sale según lo previsto y todo se tuerce..

Únete a la aventura y ayuda a las familias de los novios a salvar esta celebración. Dirija in situ la investigación e interactúe con los doce actores presentes. Venga a vivir este fresco teatral lleno de humor, suspense y ternura

Para la ocasión, el pueblo de Vitrac y sus tiendas le abren sus puertas para 2 horas y media de juegos.

¡No se lo pierda!

No recomendado para menores de 8 años.

In guten und vor allem in schlechten Zeiten!

Kommen Sie und spielen Sie unser neues theatralisches Ermittlungsspiel.

Somewhere in Time bietet Ihnen die Möglichkeit, an der Hochzeit von Baptiste und Clémence teilzunehmen. Dieser eigentlich glückliche Tag verläuft nicht wie geplant und alles geht schief?

Steigen Sie in das Abenteuer ein und helfen Sie den Familien des Brautpaares, die Feier zu retten. Führen Sie vor Ort die Ermittlungen und interagieren Sie mit den zwölf Schauspielern. Erleben Sie ein großes Theaterstück voller Humor, Spannung und Zärtlichkeit!

Zu diesem Anlass öffnen das Dorf Vitrac und seine Geschäfte ihre Türen für 2,5 Stunden Spielzeit.

Verpassen Sie dieses Rendezvous nicht!

Nicht empfohlen für Kinder unter 8 Jahren.

