Marché nocturne du Bourg, le retour ! Place Marc Dulout – Zone marché Villenave-d'Ornon Catégories d’Évènement: Gironde

Villenave d'Ornon

Marché nocturne du Bourg, le retour ! Place Marc Dulout – Zone marché, 4 mai 2023, Villenave-d'Ornon. Marché nocturne du Bourg, le retour ! 4 mai – 21 septembre, les jeudis Place Marc Dulout – Zone marché Entrée libre • Pour tous Chaque jeudi de 17 h à 22 h du 4 mai à fin septembre, venez profiter des produits locaux proposés. Ce marché hebdomadaire nocturne a vu le jour sur l’initiative de la municipalité, coordonné par le service du développement économique, du commerce et de l’emploi. Produits locaux et artisanaux : fromager, traiteur, primeur,s bières, charcuterie, produits de la mer, produits ménagers bio, tapas et brichettes exotiques, rhum, pizzas, produits de la Réunion, friperie enfants, vêtements femmes, accessoires textiles et broderies… Les commerçants sédentaires du quartier sont associés à ce projet et vous accueilleront avec plaisir pour une fin de journée gourmande et conviviale. Retrouvez le plan des stationnements possibles autour du marché Place Marc Dulout – Zone marché 33140 Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://www.villenavedornon.fr/wp-content/uploads/2022/06/Plan_marche_nocturne.jpg »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-04T17:00:00+02:00 – 2023-05-04T22:00:00+02:00

2023-09-21T17:00:00+02:00 – 2023-09-21T22:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Gironde, Villenave d'Ornon Autres Lieu Place Marc Dulout - Zone marché Adresse 33140 Ville Villenave-d'Ornon Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Place Marc Dulout - Zone marché Villenave-d'Ornon

Place Marc Dulout - Zone marché Villenave-d'Ornon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villenave-d'ornon/

Marché nocturne du Bourg, le retour ! Place Marc Dulout – Zone marché 2023-05-04 was last modified: by Marché nocturne du Bourg, le retour ! Place Marc Dulout – Zone marché Place Marc Dulout - Zone marché 4 mai 2023 Place Marc Dulout - Zone marché Villenave-d'Ornon Villenave-d'Ornon

Villenave-d'Ornon Gironde