Quartiers d’été | place Marc Dulout Place Marc-Dulout Cadaujac, 30 juin 2023, Cadaujac.

Quartiers d'été | place Marc Dulout Vendredi 30 juin, 19h00, 20h30, 21h30 Place Marc-Dulout Entrée libre, Gratuit

Pour se retrouver dans des lieux inédits et profiter de soirées conviviales, la Ville organise des animations de quartiers, avec spectacles gratuits, restauration, guinguette et bonne humeur, juste en bas de chez soi !

> A 19 h et 21 h 30

LA BORDELUCHE [Fanfare pop]

Fanfare de rue atypique, la Bordeluche s’inscrit dans le renouveau des groupes de rue modernes avec un répertoire des plus éclectique : de Zouk Machine à Lady Gaga ou bien Snoop Dogg et Flume. Venez bouger et chanter aux sons Pop/ Hip-Hop, Funk, Electro et Rock, revisités par une bande de soufflants prêts à vous décoiffer !

> A 20 h 30

HELMUT VON KARGLASS

Défilé haute culture [One man show | Cirque de rue]

Le grand art de tradition autrichienne arrive en France ! Malgré son patronyme, Helmut Von Karglass doit rester digne, fidèle représentant de sa lignée. Pour nous séduire, il met au point des numéros de jonglerie sur le tempo d’une valse viennoise ou encore un lancer de couteau fort en sensation. Un manifeste à l’humour décalé qui vient provoquer et faire rire le public.

Restauration gourmande sur place.

Place Marc-Dulout Place Marc Dulout, 33140, Villenave d'Ornon Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T19:00:00+02:00 – 2023-06-30T20:00:00+02:00

2023-06-30T21:30:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00

