MARCHE DE NOEL PLACE MANDELA ET TOUR DE DEFENSE Villemur-sur-Tarn, 30 novembre 2023, Villemur-sur-Tarn.

Villemur-sur-Tarn,Haute-Garonne

Noël approche, faire plaisir et se faire plaisir dans une ambiance magique..

2023-12-16 fin : 2023-12-17 . .

PLACE MANDELA ET TOUR DE DEFENSE Rue de la République

Villemur-sur-Tarn 31340 Haute-Garonne Occitanie



Christmas is approaching, please yourself and others in a magical atmosphere.

La Navidad está a la vuelta de la esquina, así que dese un capricho a usted y a los demás en un ambiente mágico.

Weihnachten steht vor der Tür, in einer magischen Atmosphäre Freude zu bereiten und sich selbst zu verwöhnen.

Mise à jour le 2023-11-27 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE