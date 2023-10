CIRQUE CRONE Place Malleray Sarrebourg, 6 octobre 2023, Sarrebourg.

Sarrebourg,Moselle

Le cirque Crone s’installe place Malleray à Sarrebourg (derrière le centre socioculturel) pour trois représentations !. Tout public

Vendredi 2023-10-06 18:00:00 fin : 2023-10-06 . .

Place Malleray

Sarrebourg 57400 Moselle Grand Est



Circus Crone sets up on Place Malleray in Sarrebourg (behind the Centre Socioculturel) for three performances!

El circo Crone ocupará la plaza Malleray de Sarrebourg (detrás del Centro Sociocultural) durante tres funciones

Der Zirkus Crone schlägt auf dem Place Malleray in Saarburg (hinter dem soziokulturellen Zentrum) für drei Vorstellungen sein Lager auf!

