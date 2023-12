Festival Yzeures’n’Rock Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse, 2 août 2024, Yzeures-sur-Creuse.

Yzeures-sur-Creuse Indre-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02 17:30:00

fin : 2024-08-04 03:00:00

Au cœur du mois d’août, le festival Yzeures’n’Rock (37) ne prend pas de vacances ! Situé entre Poitiers, Tours et Châteauroux, venez découvrir les artistes du moment mais aussi de nombreux artistes régionaux. Avec un accueil de qualité, une ambiance festive et chaleureuse, venez passez un moment avec nous, on vous attend…

Camping Festivalier – Parking – Restauration Rapide

Prog 2024 :

VENDREDI 2 août

Dub Inc // Matmatah // Soviet Suprem…

SAMEDI 3 août

Shaka Ponk // Chinese Man…

DIMANCHE 4 août

Programmation à venir…

35 EUR.

Place Mado Robin

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Mise à jour le 2023-12-27 par Loches Touraine Châteaux de la Loire