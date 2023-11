Marché des artisans et créateurs Place Mado Robin Yzeures-sur-Creuse, 9 décembre 2023, Yzeures-sur-Creuse.

Yzeures-sur-Creuse,Indre-et-Loire

Exposition, vente, nombreuses animations dont cracheur de feu, structure gonflable, présence du Père-Noël…

Restauration et buvette sur place.

Samedi soir concert des Cactus Riders à 20h30, 8€ (adulte), 5€ (à partir de 10 ans).

2023-12-09 fin : 2023-12-09 18:30:00. EUR.

Place Mado Robin

Yzeures-sur-Creuse 37290 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Exhibition, sales, numerous events including fire-eater, inflatable structure, Santa Claus…

Catering and refreshments on site.

Saturday evening concert by the Cactus Riders at 8:30 p.m., 8? for adults, 5? for children aged 10 and over

Exposición, venta, numerosos eventos como un tragafuegos, una estructura hinchable, Papá Noel…

Restauración y refrescos in situ.

Concierto el sábado por la noche de los Cactus Riders a las 20.30 h, 8 € (adultos), 5 € (niños a partir de 10 años)

Ausstellung, Verkauf, zahlreiche Animationen, darunter Feuerspucker, Hüpfburg, Anwesenheit des Weihnachtsmanns…

Essen und Trinken vor Ort.

Samstagabend Konzert der Cactus Riders um 20.30 Uhr, 8? (Erwachsene), 5? (ab 10 Jahren)

Mise à jour le 2023-11-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire