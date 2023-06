PARKLANDS | Cie La Lune qui gronde Place Madeleine Caulier Lille, 20 juin 2023, Lille.

PARKLANDS | Cie La Lune qui gronde Mardi 20 juin, 19h00 Place Madeleine Caulier De 5€ à 14€

Dans le quartier de Fives, la compagnie lilloise La Lune qui gronde nous invite à suivre un parcours dans la ville le premier parcours militant de lycéen·nes pour la défense du Vivant.

Au départ, il y a la mobilisation des survivant·es de la tuerie de Parkland (Texas) en 2018. De très jeunes gens s’insurgent dès le lendemain du drame contre le lobby des armes NRA, et redonnent un nouvel élan à la lutte pour l’interdiction des armes à feu aux États-Unis. Puis, il y a celle des nouveaux mouvements écologistes : les grèves pour le climat dans les lycées, Extinction Rebellion, et aujourd’hui Dernière Rénovation. PARKLANDS raconte le mouvement de lycéen·nes qui cherchent en tâtonnant comment déclencher une réponse politique forte à un problème urgent et massif de santé publique : la pollution de l’air. Dans cette lutte commune, il y a de la naïveté, quelques conflits, des amours, du courage et beaucoup d’espoir. Les trois interprètes endossent de multiples personnages, portent le récit, chantent a capella et invitent le public à prendre part à la représentation.

Informations accessibilité :

Spectacle en français non sur-titré

Spectacle en déambulation

Possibilité d’un billet couplé avec Schönheit ist Nebensache ou la beauté s’avère accessoire de Pol Pi à la Salle des fêtes de Fives

En coréalisation avec le Théâtre Massenet

Photographie originale © Valentin Marro

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site internet.

Le 20 juin à 19h, spectacle en déambulation au départ de la Pl. Madeleine Caulier, 59800 Lille

Accès :

Métro arrêt Caulier (ligne 1)

—

Festival Latitudes Contemporaines #21 | 6 – 28 juin 2023

Découvrez l’ensemble de la programmation du festival et accédez à notre billetterie !

—

Lieux partenaires du festival :

LE GRAND SUD | maison Folie Wazemmes | La Rose des vents | La Condition Publique | l’Opéra de Lille | Théâtre de l’Oiseau-Mouche | Théâtre Massenet | Musée LaM | L’Aéronef | Bibliothèque Municipales de Lille | Le Couvent des Dominicains | La Fileuse

Avec le soutien de l’Onda – Office national de diffusion artistique

Place Madeleine Caulier Place Madeleine Caulier Lille Lille 59000 Fives Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/?id_categ=25 »}] [{« link »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/evenement/200 »}, {« link »: « https://latitudescontemporaines.com/agenda-festival/embrasser-un-arbre-embrasser-le-temps/ »}, {« link »: « https://latitudescontemporaines.com/agenda-du-festival/ »}, {« link »: « https://billetterie.latitudescontemporaines.com/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-20T19:00:00+02:00 – 2023-06-20T20:15:00+02:00

2023-06-20T19:00:00+02:00 – 2023-06-20T20:15:00+02:00

Retrouvez les crédits sur notre site internet.