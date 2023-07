La Fête à Luton – 2éme Édition ! – REPORTEE Place Luton Reims, 1 juillet 2023, Reims.

Reims,Marne

– REPORTEE –

Initiée en 2022 par des amoureux de la place Luton et portée par la maison de quartier Trois Piliers avec le concours de la Cartonnerie, de la Ville et du Grand Reims, la FÊTE À LUTON, se veut une grande fête populaire, ouverte à tous et gratuite (sauf concours de pétanque), lieu de rassemblement et d’échanges, de curiosité, d’ateliers, de musique, de concours divers, de fanions, de rires et de joie !

La première édition fut d’ailleurs une réussite avec près de 800 participants sous un soleil engageant. Gageons que les ravis et les curieux seront au rendez-vous de la joyeuse récidive programmée le samedi 1er juillet 2023.

Un riche programme est annoncé : animations enfants, concours de pétanque, disco-soupe, chorale, blind test, concert de Swing Shady… La place Luton sera « the place to be » !!!

Au programme :

– 13h30 à 18h : Inscription au concours de pétanque (adultes)

– 15h à 18h : en continu : ateliers petite enfance, coin lecture, jeux divers, stand maquillage et tatoos, ateliers loisirs créatifs et bricolage, exposition photos anciennes, concours de pétanque (adultes), Tri-Truck, stand démocratie locale…

– 18h à 18h30 : Chorale intergénérationnelle (Groupe scolaire Desbureaux)

– 18h à 20h : Disco-soupe (Les Bons Restes).

– 18h30 à 20h : Blind Test par équipes (Underground Zero).

– 20h à 21h30 : Concert de Swing Shady (La Cartonnerie) : quartet atypique qui revisite à la sauce manouche des succès planétaires..

2023-07-01 fin : 2023-07-01 22:00:00. .

Place Luton

Reims 51100 Marne Grand Est



– DELAYED –

Initiated in 2022 by lovers of the Place Luton and supported by the Maison de quartier Trois Piliers with the help of the Cartonnerie, the City and Greater Reims, the FÊTE À LUTON is intended to be a great popular festival, open to all and free of charge (except for the pétanque competition), a place to gather and exchange ideas, curiosity, workshops, music, various competitions, pennants, laughter and joy!

The first edition was a great success, with almost 800 participants under an engaging sun. Let’s bet that the delighted and curious will be on hand for the joyous recurrence scheduled for Saturday, July 1, 2023.

A rich program is announced: children’s entertainment, pétanque competition, disco-soup, choir, blind test, Swing Shady concert… Place Luton will be « the place to be »!

On the program :

– 1.30pm to 6pm: Registration for the pétanque competition (adults)

– 3pm to 6pm: Continuous: early childhood workshops, reading corner, various games, make-up and tattoo stand, arts and crafts workshops, vintage photo exhibition, pétanque competition (adults), Tri-Truck, local democracy stand?

– 6pm to 6:30pm: Intergenerational choir (Groupe scolaire Desbureaux)

– 6pm to 8pm: Disco-soup (Les Bons Restes).

– 6.30pm to 8pm: Team Blind Test (Underground Zero).

– 8pm to 9:30pm: Concert by Swing Shady (La Cartonnerie): an atypical quartet revisiting global hits in gypsy style.

– RETRASADO –

¡Iniciada en 2022 por los enamorados de la plaza Luton y apoyada por el centro de barrio Trois Piliers con la ayuda de la Cartonnerie, el Ayuntamiento y el Gran Reims, la FÊTE À LUTON pretende ser una gran fiesta popular, abierta a todos y gratuita (excepto el concurso de petanca), un lugar de encuentro e intercambio de ideas, curiosidad, talleres, música, concursos diversos, banderines, risas y alegría!

La primera edición fue un gran éxito, con casi 800 participantes bajo un sol que invitaba a participar. Podemos estar seguros de que el evento volverá a ser un gran éxito el sábado 1 de julio de 2023.

Se ha anunciado un rico programa, que incluye animaciones infantiles, un concurso de petanca, una disco-sopa, un coro, una prueba a ciegas, un concierto de Swing Shady y mucho más. ¡Place Luton será « the place to be »!

En el programa:

– de 13:30 a 18:00: inscripción para el concurso de petanca (adultos)

– de 15.00 a 18.00 h: sin parar: talleres para la primera infancia, rincón de lectura, juegos diversos, stand de maquillaje y tatuajes, talleres de manualidades, exposición de fotos antiguas, concurso de petanca (adultos), Tri-Truck, stand de democracia local..

– 18.00 h a 18.30 h: Coro intergeneracional (grupo escolar de Desbureaux)

– 18.00 h a 20.00 h: Disco-sopa (Les Bons Restes).

– 18.30 h a 20.00 h: Team Blind Test (Underground Zero).

– 20.00 h a 21.30 h: Concierto de Swing Shady (La Cartonnerie): un cuarteto atípico que revisita éxitos mundiales en clave gitana.

– VERSCHIEBEN –

Die FÊTE À LUTON, die 2022 von Liebhabern des Luton-Platzes ins Leben gerufen und vom Stadtteilhaus Trois Piliers mit Unterstützung der Cartonnerie, der Stadt und des Grand Reims getragen wird, soll ein großes Volksfest sein, das für alle offen und kostenlos ist (ausgenommen Boule-Wettbewerbe), ein Ort der Zusammenkunft und des Austauschs, der Neugier, der Workshops, der Musik, der verschiedenen Wettbewerbe, der Wimpel, des Lachens und der Freude!

Die erste Ausgabe war übrigens ein Erfolg mit fast 800 Teilnehmern unter einer einladenden Sonne. Wir wetten, dass auch bei der für Samstag, den 1. Juli 2023 geplanten fröhlichen Wiederholung wieder viele begeisterte und neugierige Menschen dabei sein werden.

Es ist ein umfangreiches Programm angekündigt: Kinderanimation, Boule-Wettbewerb, Suppen-Disco, Chor, Blindtest, Konzert von Swing Shady usw. Der Luton-Platz wird « the place to be » sein!

Auf dem Programm stehen:

– 13:30 bis 18 Uhr: Anmeldung zum Boule-Wettbewerb (Erwachsene)

– 15h bis 18h: durchgehend: Workshops für Kleinkinder, Leseecke, verschiedene Spiele, Schmink- und Tattooständer, Kreativ- und Bastelworkshops, Ausstellung alter Fotos, Boule-Wettbewerb (Erwachsene), Tri-Truck, Stand der lokalen Demokratie?

– 18 bis 18.30 Uhr: Generationsübergreifender Chor (Schulgruppe Desbureaux)

– 18:00 bis 20:00 Uhr: Suppen-Disco (Les Bons Restes).

– 18.30 bis 20.00 Uhr: Team-Blindtest (Underground Zero).

– 20.00 bis 21.30 Uhr: Konzert von Swing Shady (La Cartonnerie): Ein atypisches Quartett, das Welthits im Gypsy-Stil neu interpretiert.

