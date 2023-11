Marché aux truffes de Capdenac place Lucter Capdenac, 17 décembre 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

La culture de la truffe est un élément identitaire de Capdenac ! La présence sur ses terres de plusieurs producteurs dotés d’un savoir-faire ancestral, respectueux de l’environnement, et mettant en exergue la notion de qualité, venez les rencontrer lors du marché aux truffes, les dimanches matins en hiver !.

2023-12-17 10:00:00 fin : 2023-12-17 11:00:00. .

place Lucter

Capdenac 46100 Lot Occitanie



The culture of the truffle is an element of identity of Capdenac! The presence on its lands of several producers endowed with an ancestral know-how, respectful of the environment, and emphasizing the notion of quality, come and meet them during the truffle market, on Sunday mornings in winter!

El cultivo de trufas es un elemento clave de la identidad de Capdenac La presencia en sus tierras de varios productores con un saber hacer ancestral, respetuosos con el medio ambiente, y que hacen hincapié en la noción de calidad, ¡venga a conocerlos al mercado de la trufa, los domingos por la mañana en invierno!

Die Trüffelkultur ist ein identitätsstiftendes Element von Capdenac! Auf seinen Ländereien gibt es mehrere Produzenten, die über ein althergebrachtes Know-how verfügen, die Umwelt respektieren und den Begriff Qualität hervorheben. Treffen Sie sie auf dem Trüffelmarkt, der im Winter sonntags vormittags stattfindet!

Mise à jour le 2023-11-09 par OT Figeac