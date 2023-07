Marché Gourmand à Capdenac-le-Haut Place Lucter Capdenac, 10 août 2023, Capdenac.

Capdenac,Lot

Dans une ambiance conviviale et festive, composez votre menu selon vos

envies et déguster les produits locaux !.

2023-08-10 19:00:00 fin : 2023-08-10 . .

Place Lucter

Capdenac 46100 Lot Occitanie



In a friendly and festive atmosphere, compose your menu according to your

and taste the local products!

En un ambiente agradable y festivo, componga su menú según su

¡y degustar los productos locales!

In einer geselligen und festlichen Atmosphäre können Sie Ihr Menü nach Ihren Wünschen zusammenstellen

nach Lust und Laune und probieren Sie die lokalen Produkte!

