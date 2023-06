La « Nuit Romantique » à Capdenac-Le-Haut place Lucter Capdenac, 24 juin 2023, Capdenac.

Chaque année, la nuit du samedi qui suit le solstice d’été, Les Plus Beaux Villages de France s’animent en lumières, en musique et en animations romantiques, pour le plus grand plaisir des couples, familles et amis…

Capdenac-Le-Haut, perché sur sa colline, vous ouvre ses portes en musique pour cette Nuit Romantique du 24 juin.

Prenez de la hauteur pour La Nuit Romantique à Capdenac-Le-Haut !.

2023-06-24 à 18:00:00 ; fin : 2023-06-24 . EUR.

place Lucter

Capdenac 46100 Lot Occitanie



Every year, on the Saturday night following the summer solstice, Les Plus Beaux Villages de France come alive with lights, music and romantic entertainment, to the delight of couples, families and friends…

Capdenac-Le-Haut, perched on its hillside, opens its doors to music for this Romantic Night on June 24.

Take to the skies for Romantic Night in Capdenac-Le-Haut!

Todos los años, la noche del sábado siguiente al solsticio de verano, los Pueblos más Bonitos de Francia se animan con luces, música y eventos románticos, para deleite de parejas, familias y amigos…

Capdenac-Le-Haut, encaramado en su colina, le abre sus puertas con música para esta Noche Romántica del 24 de junio.

¡Surque los cielos en la Noche Romántica de Capdenac-Le-Haut!

Jedes Jahr, in der Nacht auf den Samstag nach der Sommersonnenwende, werden die schönsten Dörfer Frankreichs mit Lichtern, Musik und romantischen Veranstaltungen belebt, zur Freude von Paaren, Familien und Freunden…

Capdenac-Le-Haut liegt auf einem Hügel und öffnet seine Türen mit Musik für die Romantische Nacht am 24. Juni.

Begeben Sie sich in luftige Höhen für die Romantische Nacht in Capdenac-Le-Haut!

