Marché d’Ingré – Mardi et vendredi place Lucien Feuillâtre, 1 janvier 2023, Ingre. Marché d’Ingré – Mardi et vendredi 1 janvier – 31 décembre place Lucien Feuillâtre Marché hebdomadaire place Lucien Feuillâtre Place Lucien Feuillâtre, Ingre Ingre Situé au centre bourg, le marché est ouvert de 14h30 à 19h30. Il bénéficie d’un emplacement idéal à proximité des écoles pour les familles qui viennent chercher leurs enfants et en profiter pour faire leurs achats en produits frais.

