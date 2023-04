Concert du groupe « Tiyo » Place Lucien Canals- Picarrou 31550 CINTEGABELLE Picarrou Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Concert du groupe « Tiyo » Place Lucien Canals- Picarrou 31550 CINTEGABELLE, 25 avril 2023, Picarrou. Concert du groupe « Tiyo » Mardi 25 avril, 20h30 Place Lucien Canals- Picarrou 31550 CINTEGABELLE entrée libre « TIYO », c’est deux dénicheurs de pépites musicales, Florent, accordéoniste, guitariste et chanteur, et Romain guitariste aux multiples facettes.

« TIYO », c’est un melting-pot de chansons françaises, mais pas forcément connues du grand public, issues des répertoires de : Karpatt, Yves Jamait, Batlik, Vincha, PPFC, La Rue Kétanou, Oldelaf, Volo, Les Hurlements D’Léo et j’en passe.

« TIYO », a pour but de faire découvrir et redécouvrir des textes en musique.

Sous le préau de l’école à Picarrou -31550 CINTEGABELLE

Ouverture des portes à 19 heures .

Repas « Moules frites, dessert » – 11 €

Buvette

Concert à 20h30

Réservations : 07 67 13 18 77 ou achat des tickets « Chez Marion », épicerie de Picarrou.

2023-04-25T20:30:00+02:00 – 2023-04-25T22:30:00+02:00

