Cet évènement est passé Un Eté ensemble aux Gayeulles Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes Catégorie d’Évènement: Rennes Un Eté ensemble aux Gayeulles Place Lucie et Raymond Aubrac Rennes, 5 juillet 2023, Rennes. Un Eté ensemble aux Gayeulles Mercredi 5 juillet, 14h00 Place Lucie et Raymond Aubrac Gratuit Structures gonflables en folie! Inititation à la boxe, terrain sportif, … avec le Cercle Paul Bert.

Activités sportives avec la Caravane du Sport de l’UFOLEP

Jeux géants avec la ludothèque de Maurepas Place Lucie et Raymond Aubrac Place Lucie et Raymond Aubrac, Rennes, France Rennes 35700 Bretagne Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-05T14:00:00+02:00 – 2023-07-05T16:00:00+02:00

