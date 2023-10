Trois compagnies déambulent dans les rues de Saint-Jean-de-Luz : Spectacles de rues Place Louis XIV Saint-Jean-de-Luz, 4 janvier 2024, Saint-Jean-de-Luz.

Saint-Jean-de-Luz,Pyrénées-Atlantiques

-La locomotive de Noël, accompagnée de 3 cochers toqués de plumes et de grands manteaux blancs et dorés. A la nuit tombée, tout s’illumine ! Massues, lanternes, cadeaux scintillent et enchantent cette loufoque parade musicale ! Des milliers de bulles de savon virevoltent autour de cette joyeuse bande !

-Les fanfarfadets, trois trublions, un elfe malicieux et deux espiègles lutins ont pris la poudre d’escampette en empruntant le traîneau de leur barbu de patron et arpentent les rues avec leur char lumineux et musical. Toujours prêts à faire la fête, c’est en musique qu’ils jonglent, distribuent des ballons sculptés !

-A toute vapeur, débarquant directement de l’époque des machines à vapeur, cette équipe se met sur son 31 et enchaîne prouesses et démonstrations. Echasses, jonglerie, musique, monocycle, magie, bonne ambiance !

Les fous rires seront au rendez-vous !.

2024-01-04 fin : 2024-01-04 18:00:00. EUR.

Place Louis XIV

Saint-Jean-de-Luz 64500 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



-The Christmas locomotive, accompanied by 3 coachmen decked out in feathers and white and gold coats. When night falls, everything lights up! Clubs, lanterns and presents sparkle and enchant this zany musical parade! Thousands of soap bubbles twirl around the merry band!

-The fanfarfadets – three troublemakers, a mischievous elf and two mischievous goblins – have taken to the streets on their bearded boss’s sleigh, with their luminous, musical float. Always ready to party, they juggle and distribute sculpted balloons to the sound of music!

-Steaming straight from the steam engine era, this team dresses up to the nines with a series of feats and demonstrations. Stilts, juggling, music, unicycles, magic, good fun!

You’ll be laughing out loud!

-La locomotora de Navidad, acompañada por 3 cocheros ataviados con plumas y grandes abrigos blancos y dorados. Cuando cae la noche, ¡todo se ilumina! Porras, farolillos y regalos brillan y encantan en este alocado desfile musical Miles de pompas de jabón giran alrededor de esta alegre banda

-Los fanfarfadets, tres alborotadores, un duende travieso y dos duendes traviesos, han salido a la calle en el trineo de su barbudo jefe, con su carroza luminosa y musical. Siempre listos para la fiesta, ¡hacen malabares y reparten globos esculpidos al son de la música!

-A todo gas, como en la época de las locomotoras de vapor, este equipo se viste de gala y realiza una serie de proezas y demostraciones. Zancos, malabares, música, monociclos, magia y un gran ambiente

Se reirá a carcajadas

-Die Weihnachtslokomotive, begleitet von drei Kutschern, die mit Federn und großen weißen und goldenen Mänteln bedeckt sind. Bei Einbruch der Dunkelheit erstrahlt alles im Lichterglanz! Keulen, Laternen und Geschenke glitzern und verzaubern diese verrückte musikalische Parade! Tausende von Seifenblasen schwirren um diese fröhliche Gruppe herum!

-Die Fanfarfadets, drei Unruhestifter, eine bösartige Elfe und zwei schelmische Kobolde, haben sich mit dem Schlitten ihres bärtigen Chefs aus dem Staub gemacht und ziehen mit ihrem leuchtenden und musikalischen Wagen durch die Straßen. Sie sind immer für ein Fest zu haben, jonglieren mit Musik und verteilen geformte Luftballons!

-Mit Volldampf, direkt aus der Zeit der Dampfmaschinen, wirft sich dieses Team in Schale und zeigt eine Reihe von Kunststücken und Vorführungen. Stelzen, Jonglieren, Musik, Einradfahren, Zauberei, gute Stimmung!

Die Lacher sind garantiert!

Mise à jour le 2023-10-27 par Saint-Jean-de-Luz, Commerces, Animations et évènements